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Çanakkale'de yeni av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı - Son Dakika

Çanakkale'de yeni av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı

31.08.2021 16:54
Çanakkale'de yeni av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde balıkçılar, yeni av sezonuna saatler kala denize açıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde balıkçılar, yeni av sezonuna saatler kala denize açıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kemer köyündeki barınakta düzenlenen törenle halat çözdü.

TBMM Müsilaj Komisyonu Üyesi ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, müsilajla ilgili çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Gelecek hafta komisyon olarak saha çalışması yapacaklarını belirten İskenderoğlu, "Derdimiz, balıkçımızın ağına bir daha o salya takılmasın, balığımız özgürce gezsin. Balığımız sağlıkla balıkçımız ve vatandaşımız ile buluşsun istiyoruz. Bu konuda önlemlerimizi almak için tüm partilerden oluşan komisyonumuz ile çalışıyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise Çanakkale'nin 671 kilometre kıyı şeridine sahip olduğunu dile getirdi.

Çanakkale'de potansiyeli yüksek bir balıkçılığın söz konusu olduğunu anlatan Karadağ, "İlimizde 12 bin 400 kişi balıkçılık için vize yaptırmış ama tabii bu sayının tümü balıkçılık yapmıyor. Şu anda kentte 6 bin civarında balıkçımız var. İlimizde su ürünleri yetiştiriciliği yapılan 23 tesisimiz var. Bu da azımsanmayacak bir rakam. Aynı zamanda 24 balıkçı barınağı ve barınma yerimiz var." diye konuştu.

Kemer Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Çiftçi de iyi bir sezon geçirme ümidinde olduklarını belirtti.

Bu yıl müsilaja karşı büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayan Çiftçi, "Ancak bugün görüyorum ki Marmara Denizi'nde bizim ona salya dediğimiz müsilaj artık yok, tamamen temizlenmiş durumda. Bunun deneyleri, incelemeleri yapıldı. İnşallah çok iyi bir sezon olacak." ifadelerini kullandı.

Dua edilmesinin ardından denize açılan balıkçılar, av alanlarına giderek yasağın sona ereceği saati beklemeye başladı.

Törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çanakkale'de yeni av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı
Çanakkale'de yeni av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı
Çanakkale'de yeni av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı
Çanakkale'de yeni av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı
Çanakkale'de yeni av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı

Çanakkale, Müsilaj, Kemer, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de yeni av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı - Son Dakika Ekonomi


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