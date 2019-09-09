Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de yeni eğitim-öğretim yılı coşkuyla kutlandı
Son Dakika Yerel Haber

Çanakkale'de yeni eğitim-öğretim yılı coşkuyla kutlandı

1 saat önce

Çanakkale'de yeni eğitim-öğretim yılı coşkuyla kutlandıÇANAKKALE - 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması sebebiyle Çanakkale'de tören düzenlendi.

Çanakkale'de yeni eğitim-öğretim yılı coşkuyla kutlandı, System.String[]

Çanakkale'de yeni eğitim-öğretim yılı coşkuyla kutlandı

ÇANAKKALE - 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması sebebiyle Çanakkale'de tören düzenlendi.

Cevatpaşa Ortaokulunda düzenlenen programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da katıldı. Törende okul mehter takımı ve folklor ekibi de gösteri sundu. Öğrenciler şiirler okuyarak ve konuşmalar yaparak günün anlam ve önemini vurguladı. Programın ilerleyen dakikalarında ise 8. sınıf öğrencileri, 5. sınıf öğrencilerine 'hoş geldiniz hediyesi' verdi.

Bir konuşma yapan Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, "2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle 310 okulumuzda görev yapan 5 bin 500 öğretmenimizin, 77 bin öğrencimizin ve velilerimizin sevinç ve heyecanına yürekten katılıyoruz. Bu güzel günde bizimle olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Bir ülkenin kendisine nasıl bir gelecek hazırladığının en önemli göstergelerinden biri; o ülkenin eğitime verdiği önem ve eğitim sistemidir. Bugün, teknolojide, kültür ve sanatta, iktisadi kalkınma düzeyinde önde gelen ülkelerin tamamı bu gelişme ve ilerlemeyi kuşku yok ki eğitim ve öğretime verdikleri öneme borçludurlar. Dolayısıyla bir ülke için yapılabilecek en önemli yatırım, hiç kuşkusuz insan kaynağına, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırımdır" şeklinde konuştu.

Öte yandan, 9 Eylül tarihi itibari ile başlayan yeni eğitim-öğretim yılında ilk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. 1. dönem ise 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Ferhat Yılmaz, Çanakkale, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencilerine sarkan öğretmeni, yaptığı savunma kurtaramadı
Öğretmen, uyuşturucu parası için yakın arkadaşının çocuğu olan öğrencisini kaçırdı Şehirler arası yolda sızıp kalan kadını sağlık ekipleri uyandırdı Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 00:46:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de yeni eğitim-öğretim yılı coşkuyla kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]