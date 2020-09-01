Çanakkale'de yeni sezonun ilk avında 5 ton sardalya yakaladılar - Son Dakika

Çanakkale'de yeni sezonun ilk avında 5 ton sardalya yakaladılar

ÇANAKKALE'de yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların yüzünü, avlandıkları sardalya balıkları güldürdü.

Çanakkale'de yeni sezonun ilk avında 5 ton sardalya yakaladılar, System.String[]

ÇANAKKALE'de yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların yüzünü, avlandıkları sardalya balıkları güldürdü. Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesinin av sezonunun ilk dakikalarında denize bıraktığı ağlardan 5 ton sardalya balığı çıktı.

Çanakkale'de yeni av sezonu için uğurlanan gırgır tekneleri, 'Vira Bismillah' diyerek denize açılmıştı. Kuzey Ege Denizi'ne avlanmaya giden Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesi, av sezonunun ilk dakikalarında ağlarını sardalya balığı için denize bıraktı. Gırgır teknesinin sahibi ve kaptanı Nadir Karabiber, balık bulucu radardan sardalya sürüsü tespit etti. Ardından da ağların denize bırakılması anlamına gelen 'Mola' anonsunu yaptı.

Gırgır teknesinin tayfası, denizdeki ağları büyük bir heyecan ile güverteye çekti. Ağların haznesindeki sardalya balıkları görüldüğünde ise, tayfa büyük sevinç yaşadı. Haznede bulunan 5 ton sardalya balığı, vakumlama sistemiyle güverteye alındı. Ardından da kasalanarak, bir araca yüklenip balık hallerine gönderildi.

Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesinin sahibi ve kaptanı Nadir Karabiber, yeni av sezonuna çok çalışarak en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Av sezonunun ilk dakikalarında denk gelen kısmetleri için ağları denize bıraktıklarını belirten Nadir Karabiber, "Mutluyuz, umutluyuz. Allah'a şükürler olsun ekmeğimizi aldık, iyi başladık. Bu pandemi döneminde vatandaşa dünyanın tek doğal besini olan balığı ucuz şekilde yedirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Balıkçılık, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 03:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de yeni sezonun ilk avında 5 ton sardalya yakaladılar - Son Dakika

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