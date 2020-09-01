Çanakkale'de, yeni sezonun ilk gecesi 25 ton sardalya avlandı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de yeni av sezonunun ilk gecesi bereketli geçti. Gece yarısı 'vira bismillah' diyerek, denize açılan balıkçıların yüzünü, avladıkları sardalya güldürdü. 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesiyle yoğun geçen gecede iki kez ağlar denize bırakıldı ve toplam 25 ton sardalya avlandı.

Çanakkale'de yeni av sezonu için uğurlanan gırgır teknelerinin reisleri, 'vira bismillah' diyerek denize açıldı. Kuzey Ege Denizi'ne avlanmaya gidilen 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesinden av sezonunun ilk dakikalarında ağlar sardalya için denize bırakıldı. Gırgır teknesinin sahibi ve kaptanı Nadir Karabiber, balık bulucu radardan sardalya sürüsü tespit etti ardından ağların denize bırakılması anlamına gelen 'mola' anonsunu yaptı. Gırgır teknesinin tayfası, denizdeki ağları heyecanla güverteye çekti. Ağların haznesindeki sardalyalar görüldüğünde ise tayfa, büyük sevinç yaşadı. Haznede bulunan 5 ton sardalya, vakumlama sistemiyle güverteye alındı.