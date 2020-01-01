Çanakkale'de yeni yıl coşkusu - Son Dakika
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Çanakkale'de yeni yıl coşkusu

6 saat önce

Çanakkale'de yılbaşı kutlamaları için kordon boyuna akın eden binlerce Çanakkaleli gece boyu davul zurna eşliğinde eğlendi, havai fişek gösterisinin tadının çıkardı.

Çanakkale'de yeni yıl coşkusu, System.String[]

Çanakkale'de yılbaşı kutlamaları için kordon boyuna akın eden binlerce Çanakkaleli gece boyu davul zurna eşliğinde eğlendi, havai fişek gösterisinin tadının çıkardı.


2020'yi şehir merkezinde karşılamak için kordon boyuna akın eden binlerce Çanakkaleli, soğuk havaya aldırmadan yeni yıl coşkusunu yaşadı. Davul-zurna eşliğinde eğlenen vatandaşlar, saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise havai fişek gösterisiyle unutulmaz anlar yaşadı. 5 dakika süren havai fişek gösterisini bol bol fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştiren Çanakkaleliler, gece boyu eğlenerek 2020'yi kutladı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
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