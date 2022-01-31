Çanakkale'de "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı gerçekleştirildi - Son Dakika

Çanakkale'de, Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) destekleriyle "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı düzenlendi.

Türkiye'de yaşayan yabancılar arasındaki uyum faaliyetlerinin görünürlüğünün artırmak, sunulan hak ve hizmetler ile beraber yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapmak ve ülkede yaşayan yabancıların sosyal uyumunu artırmak amacıyla bir otelde düzenlenen toplantıya, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, kurum müdürleri ve Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri katıldı.

Çanakkale İl Göç İdaresi Müdür Vekili Velican Doğru, toplantıda, Çanakkale'de yaşayan yabancıların profilleri ve il genelindeki dağılımları hakkında sunum yaptı.

Ardından Göç İdaresi Başkanlığı personeli Halil İbrahim Kundak tarafından "Türkiye'de Göç ve Uyum" konusunda bilgiler aktarıldı.

Vali İlhami Aktaş, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de ikamet eden misafirlerin, sosyal hayata uyumunun her anlamda desteklenmesi adına tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışıldığını söyledi.

Bu toplantıları anlamlı bulduklarını belirten Aktaş, "Ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu misafirlerimize yönelik çeşitli aktivite ve faaliyetler yaparak onların toplumsal hayatımıza adaptasyonu sürecinde tüm zorlukları beraber aşmak için çaba sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.