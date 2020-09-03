Çanakkale'de yetişen 1 kilo 120 gramlık domates büyüklüğüyle şaşırttı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde tartıda 1 kilo 120 gram gelen domates görenleri şaşırttı. Çiftçi Nail Çalışır (61), domates dikili tarlaya 7 traktör hayvan gübresi attığını ve bu nedenle hem verimin artığını hem de bu büyüklükte bir domates yetiştiğini söyledi.

Ayvacık'a bağlı Akçin köyünde çiftçilik yapan Nail Çalışır, 2 dönüm tarlasına domates dikimi gerçekleştirdi. Toprağa 7 traktör hayvan gübresi atan Çalışır, bu yıl verimin yükseldiğini gördü. Tarlasından domates hasadına başlayan Çalışır, ürettiği domatesleri Ayvacık ilçe merkezindeki pazarda satışa sundu. Yetiştirdiği domateslerden birinin büyüklüğü ve ağırlığı ise, hem üretici Çalışır'ı hem de pazar alışverişi yapan vatandaşları şaşırttı.