Çanakkale'de yıldırım düştü; 2 hektar alan yandı
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ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Saraycık köyü mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında, çam ormanı ve makilik olmak üzere toplam 2 hektar alan kül oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:57 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Bayramiç
ilçesi Saraycık
köyü mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında, çam ormanı ve makilik olmak üzere toplam 2 hektar alan kül oldu.
Bayramiç ilçesine 12 kilometre uzaklıkta baraj yakınındaki Saraycık köyü ormanlık alanına yıldırım düşmesiyle yangın çıktı. Gözetleme kulesindeki görevlinin görüp haber vermesiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü
'ne ait 6 arazöz ile Bayramiç Belediyesi'ne ait bir itfaiye aracının yanı sıra bir de yangın helikopteri söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 2 saat süren yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede çam ormanı ve makilik olmak üzere toplam 2 hektar alan kül oldu.
- Çanakkale
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