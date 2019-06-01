Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de yıldırım düştü; 2 hektar alan yandı
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de yıldırım düştü; 2 hektar alan yandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Saraycık köyü mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında, çam ormanı ve makilik olmak üzere toplam 2 hektar alan kül oldu.

Çanakkale'de yıldırım düştü; 2 hektar alan yandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Saraycık köyü mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında, çam ormanı ve makilik olmak üzere toplam 2 hektar alan kül oldu.  
Bayramiç ilçesine 12 kilometre uzaklıkta baraj yakınındaki Saraycık köyü ormanlık alanına yıldırım düşmesiyle yangın çıktı. Gözetleme kulesindeki görevlinin görüp haber vermesiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz ile Bayramiç Belediyesi'ne ait bir itfaiye aracının yanı sıra bir de yangın helikopteri söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 2 saat süren yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede çam ormanı ve makilik olmak üzere toplam 2 hektar alan kül oldu.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:12 Kaynak: DHA
Saraycık, Bayramiç, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın imzasıyla Gelibolu Yarımadası "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi Saadet Partisi'nden Bakan Soylu'ya yanıt: Dün dündür, bugün bugündür Hakkari'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 23:51:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de yıldırım düştü; 2 hektar alan yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]