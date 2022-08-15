Çanakkale'nin 7 aylık kaza bilançosu açıklandı - Son Dakika
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Çanakkale'nin 7 aylık kaza bilançosu açıklandı

15.08.2022 10:55
Çanakkale'nin 7 aylık kaza bilançosu açıklandı

Çanakkale'de, yılın ilk 7 ayında yaşanan trafik kazalarına dair acı bilanço açıklandı.

Çanakkale'de, yılın ilk 7 ayında yaşanan trafik kazalarına dair acı bilanço açıklandı. Türkiye genelinde bin 180 kişi hayatını kaybederken aynı dönemde Çanakkale'deki trafik kazalarında 11 kişi öldü, bin 441 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz Temmuz ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Çanakkale'de, 1 ayda 187 yaralamalı kaza meydana geldi. Kazalarda 325 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken 2 kişi hayatını kaybetti. Temmuz ayında Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 173 maddi hasarlı trafik kazası da kayıtlara geçirildi. 2022'nin ilk yedi ayında Çanakkale'de, 961 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 11 kişi hayatını kaybederken, yaralanan bin 441 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılın ilk yedi aylık döneminde şehirde; 879 de maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazası verilere maddi hasarlı trafik kazalarının dahil olmadığını duyurdu. Kentte, yeni yılın ilk 7 aylık döneminde Trafik Denetleme Şubesi'nin yaptığı denetimlerde ise alkollü araç kullanan onlarca kişi hakkında yasal işlem yapıldı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'nin 7 aylık kaza bilançosu açıklandı - Son Dakika

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