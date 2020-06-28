Çanakkale'de YKS'de ikinci oturum heyecanı - Son Dakika

Çanakkale'de YKS'de ikinci oturum heyecanı

Çanakkale'de YKS'de ikinci oturum heyecanıÇANAKKALE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren adaylar koronavirüs tedbirlerine uyularak sınav salonlarına alındı.

Çanakkale'de YKS'de ikinci oturum heyecanı

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ÇANAKKALE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren adaylar koronavirüs tedbirlerine uyularak sınav salonlarına alındı.

Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) sınavına giren adaylar, okullara koronavirüs tedbirlerine uyularak alındı. Sosyal mesafe uygulanarak sınav salonlarına alınan adaylarda maske kontrolü yapıldı.

Veliler ise çocuklarını, okul bahçelerinde bekledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de YKS'de ikinci oturum heyecanı - Son Dakika

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