Çanakkale'de YKS'de ikinci oturum heyecanı - Son Dakika

Çanakkale'de YKS'de ikinci oturum heyecanı
ÇANAKKALE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren adaylar koronavirüs tedbirlerine uyularak sınav salonlarına alındı.
Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) sınavına giren adaylar, okullara koronavirüs tedbirlerine uyularak alındı. Sosyal mesafe uygulanarak sınav salonlarına alınan adaylarda maske kontrolü yapıldı.
Veliler ise çocuklarını, okul bahçelerinde bekledi.