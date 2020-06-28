Çanakkale'de, YKS'nin ikinci oturumu heyecanı
ÇANAKKALE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren adaylar, koronavirüs tedbirlerine uyularak, salonlara alındı.
ÇANAKKALE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren adaylar, koronavirüs tedbirlerine uyularak, salonlara alındı.
Çanakkale'de YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye giren adaylar, okullara koronavirüs tedbirlerine uyularak alındı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak sınav salonlarına giren adayların heyecanlı oldukları gözlendi. Aileler ise çocuklarını sosyal mesafe kuralına uygun olarak bekledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:58 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de, YKS'nin ikinci oturumu heyecanı - Son Dakika
Son Dakika 10:40 Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım 09:41 Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak 08:32 Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi 07:57 Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı 05:09 Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi 01:17 Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı 19:42 Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:47 Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu