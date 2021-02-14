Çanakkale'de yoğun kar yağışı deniz ulaşımını etkiledi - Son Dakika
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Çanakkale'de yoğun kar yağışı deniz ulaşımını etkiledi

Çanakkale'de yoğun kar yağışı deniz ulaşımını etkiledi

14.02.2021 10:47

ÇANAKKALE'de dün akşam başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

ÇANAKKALE'de dün akşam başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdü.  Dün gece itibariyle  çift yönlü olarak kapanan Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yapılamıyor.

Meteoroloji'nin bildirdiği yoğun kar yağışı, Çanakkale'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yolların boşaldığı şehir, beyaz örtüye teslim oldu. Tipi şeklinde devam eden kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştüğü için ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Belediye ekipleri yolları açık tutmak için tuzlama ve küreme çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

ADA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede tipi şeklinde yağan kardan dolayı görüş mesafesi düştüğü için dün akşam saat 21. 45'te Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı'nda, 12 saatten beri transit gemi geçişi yapılamıyor.Gestaş'dan yapılan açıklamaya göre ise Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarındaki tüm tarifeli feribot seferleri bugün fırtına ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı hattındaki feribot seferlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA
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Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

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