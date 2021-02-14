KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ARAÇLAR YOLLARDA KALDI - Son Dakika
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KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

14.02.2021 13:24
KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Çanakkale'de yoğun kar yağışı deniz ulaşımını etkiledi (2)ÇANAKKALE'de dün akşamdan buyana etkili olan yoğun kar yağışı kentte yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Çanakkale'de yoğun kar yağışı deniz ulaşımını etkiledi (2)

ÇANAKKALE'de dün akşamdan buyana etkili olan yoğun kar yağışı kentte yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin araçları yolda kaldı. Çanakkale- Bursa karayolunun, Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı mevkiinde yolda biriken kar nedeniyle özellikle zincir ve kar lastiği bulunmayan araçlar ilerleyemedi. Yolda kalan bazı sürücüler, araçlarının lastiklerine zincir takmaya çalıştı. Bazı sürücülerin yardımına ise diğer araçların sürücüleri çekme halatı bağlayarak yetişti. Karayolları ekipleri ise, Çanakkale'den Biga ilçesine kadar karayolunda sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Ayrıca, Çanakkale-Biga karayolu, yoğun tipi nedeniyle 13.00-16.00 saatleri arasında TIR'lara kapatıldı. TIR'lar, bu süre içerisinde uygun noktalarda bekletiliyor.

İzmir'den Romanya'ya gitmekte olan ve yolda kalan TIR sürücüsü Garip Bedir, "Kazdağları'nda başladı kar yağışı. Oralara kadar pek bir şey yoktu, Ayvacık'ta biraz daha fazlalaştı. Buralar da baya kötüleşmiş. Yağışlı, karlı ve buzlu havalarda ağır vasıta araçların en büyük sıkıntısı bu. Arkadaki araçlarda yol durumu nedeniyle gidemiyorlar. Ortam böyle olunca ben de kaldım. Şimdi mecburen zincir takıyorum."

YÜZYÜZE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİİl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü bazı okullarda başlayacak olan yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Buna göre; Çanakkale'de yüz yüze eğitim 16 Şubat Salı günü başlayacak. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de, yarın idari izinli sayılacak.

Kaynak: DHA
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Çanakkale, 15 Temmuz, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ARAÇLAR YOLLARDA KALDI - Son Dakika

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