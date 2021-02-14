Çanakkale'de yoğun kar yağışı deniz ulaşımını etkiledi (4) - Son Dakika
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Çanakkale'de yoğun kar yağışı deniz ulaşımını etkiledi (4)

Çanakkale'de yoğun kar yağışı deniz ulaşımını etkiledi (4)

14.02.2021 22:29

ÇANAKKALE BOĞAZI 24 SAAT SONRA GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDIÇanakkale Boğazı, dün akşam başlayan kar yağışının kuvvetli poyraz ile birlikte tipiye dönüşmesi üzerine saat 21.45'de çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

ÇANAKKALE BOĞAZI 24 SAAT SONRA GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI

Çanakkale Boğazı, dün akşam başlayan kar yağışının kuvvetli poyraz ile birlikte tipiye dönüşmesi üzerine saat 21.45'de çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Kar yağışının etkisini azaltmasıyla Çanakkale Boğazı bu akşam saat 21.45 itibariyle yeniden çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine açıldı. Ege ve Marmara denizi girişlerinde 24 saattir demirde bekleyen gemiler, planlama doğrultusunda boğaza alınmaya başlandı.

ÇANAKKALE,


Kaynak: DHA
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Çanakkale Boğazı, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de yoğun kar yağışı deniz ulaşımını etkiledi (4) - Son Dakika
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