Çanakkale'de yol kenarında bitkin duran çakal köylüleri korkuttu - Son Dakika
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Çanakkale'de yol kenarında bitkin duran çakal köylüleri korkuttu

6 saat önce

Çanakkale'de bir sürücünün hasta çakalın videosunu cep telefonu ile çekip sosyal medyada paylaşması yöre halkını korkuttu.

Çanakkale'de yol kenarında bitkin duran çakal köylüleri korkuttu, System.String[]

Çanakkale'de bir sürücünün hasta çakalın videosunu cep telefonu ile çekip sosyal medyada paylaşması yöre halkını korkuttu.


Çan'dan Bayramiç ilçesine giden bir sürücü tarafından kaydedilen ve yol kenarında duran çakalın bitkin haldeki videosunu gören köylüler, görüntüdeki çakalın kuduz olabileceği endişesiyle yetkilere ihbarda bulundu. İhbarın ardından Çan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında 10 gün boyunca il genelinde 22.2.2020 tarihinden itibaren havadan kuduz aşılaması yapılacaktır" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
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