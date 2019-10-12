Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de, yol kenarında otobüs beklerken otomobil çarpan 3 kadın öldü
Son Dakika Güncel Çanakkale'de, yol kenarında otobüs beklerken otomobil çarpan 3 kadın öldü

Çanakkale'de, yol kenarında otobüs beklerken otomobil çarpan 3 kadın öldü

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, yol kenarında otobüs bekleyen 3 kadına otomobil çarptı.

Çanakkale'de, yol kenarında otobüs beklerken otomobil çarpan 3 kadın öldü, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, yol kenarında otobüs bekleyen 3 kadına otomobil çarptı. Otomobilin sürücüsü M.C.Ö.'nün alkollü olduğu ileri sürülürken, talihsiz kadınlar Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Karabiga beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Karabiga beldesinden Biga ilçesine gitmek üzere yol kenarında otobüs bekleyen Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'a, M.C.Ö. yönetimindeki 34 US 327 plakalı otomobil çarptı. Otomobil takla atarak tarlaya uçarken, talihsiz kadınlar ise çevreye savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz 3 kadının cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü M.C.Ö. ile otomobildeki  bir kişi gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden genel ve detay görüntü

-Kazada hayatını kaybeden cenazelerden görüntü

-Kazaya karışan ve kaza sonrası takla atıp tarlaya uçan otomobilden görüntü

Haber-Kamera: Ayhan AKKAYA/ BİGA(Çanakkale),


Çanakkale, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:34 Kaynak: DHA
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