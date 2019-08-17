Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı

Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.
Atilla Topuz idaresindeki 34 BTV 699 plakalı Çanakkale Truva
Turizm'e ait otobüs, Çanakkale- Bursa
kara yolunun Karabiga
beldesi yol ayrımı Kaldırımbaşı Kavşağı mevkisinde aşırı yağıştan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis
görevlileri tarafından Mehmet Akif Ersoy
Çanakkale Devlet Hastanesi
ve Biga Devlet Hastanesi
ile Biga'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale- İstanbul
seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.