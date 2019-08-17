Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı (4)
40 dakika önce
ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDUÇanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen kişinin 17 yaşındaki Ali Mert Gümüş olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:19 Kaynak: DHA
ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen kişinin 17 yaşındaki Ali Mert Gümüş olduğu belirlendi.
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