Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı (4)
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Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı (4)

40 dakika önce

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDUÇanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen kişinin 17 yaşındaki Ali Mert Gümüş olduğu belirlendi.

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı (4), System.String[]

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen kişinin 17 yaşındaki Ali Mert Gümüş olduğu belirlendi.


Çanakkale, Ali Mert, Gümüş, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:19 Kaynak: DHA
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