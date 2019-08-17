Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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ÇANAKKALE,