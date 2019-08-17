Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
13 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:10 Kaynak: DHA
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK
ÇANAKKALE,
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