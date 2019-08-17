Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
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Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

13 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK

ÇANAKKALE,


Çanakkale, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:10 Kaynak: DHA
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