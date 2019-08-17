Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi Yaralılar var
1 saat önce
Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi Yaralılar varÇanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:25 Kaynak: DHA
'de yolcu otobüsü devrildi Yaralılar var
Çanakkale'nin Biga
ilçesinde yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK
ÇANAKKALE,(DHA
)
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