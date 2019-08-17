Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi Yaralılar var-2
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Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi Yaralılar var-2

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi.

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi Yaralılar var-2, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, sabah saatlerinde, Karabiga kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen, 34 BTV 699 plakalı, Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.


Karabiga, Sabah, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:41 Kaynak: DHA
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