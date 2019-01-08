Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Yollar Buz Pistine Döndü

Çanakkale'de Yollar Buz Pistine Döndü

2 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sabah başlayan kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yola çıkan araçlar yollarda kaldı.

Çanakkale'de Yollar Buz Pistine Döndü, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde sabah başlayan kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yola çıkan araçlar yollarda kaldı. İlçede ayrıca kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Çan ilçesinde sabah başlayan kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yola çıkan araçlar yollarda kaldı.

Çan'dan Tepeköy istikametine giden araçlar karayolları şantiyesinin yanında mahsur kaldı. Vatandaşlar araçları iterek yoldan güvenli yerlere çekti. Yanlarında zincir bulunan sürücülerde zincirlerini takarak yola devam etti. Karayolları ekipleri kar küreme araçlarıyla düzenli olarak yolda çalışma yaparken, jandarma ekipleri de yola tuz atma çalışması yaptı. İlçe merkezinde ise belediye çalışanları yaya yollarını temizleyerek olası düşmeye karşı önlemler aldı.

Kar Yağışı nedeniyle de İlçede İlk ve orta dereceli okulların 1 gün süre ile eğitime ara verdiği duyuruldu. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:36 Kaynak: İHA

Tepeköy, Sabah, Kar, Çanakkale, Güncel
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