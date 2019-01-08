Çanakkale'de Yollar Buz Pistine Döndü

Çanakkale'de yollar buz pistine döndü Çan'da eğitime kar engeliÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde sabah başlayan kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yola çıkan araçlar yollarda kaldı.

Çanakkale'de yollar buz pistine döndü

Çan'da eğitime kar engeli



ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde sabah başlayan kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yola çıkan araçlar yollarda kaldı. İlçede ayrıca kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Çan ilçesinde sabah başlayan kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yola çıkan araçlar yollarda kaldı.

Çan'dan Tepeköy istikametine giden araçlar karayolları şantiyesinin yanında mahsur kaldı. Vatandaşlar araçları iterek yoldan güvenli yerlere çekti. Yanlarında zincir bulunan sürücülerde zincirlerini takarak yola devam etti. Karayolları ekipleri kar küreme araçlarıyla düzenli olarak yolda çalışma yaparken, jandarma ekipleri de yola tuz atma çalışması yaptı. İlçe merkezinde ise belediye çalışanları yaya yollarını temizleyerek olası düşmeye karşı önlemler aldı.

Kar Yağışı nedeniyle de İlçede İlk ve orta dereceli okulların 1 gün süre ile eğitime ara verdiği duyuruldu.

(SŞ-MY-İHS)

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