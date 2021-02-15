Çanakkale'de yollar kardan temizlendi - Son Dakika
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Çanakkale'de yollar kardan temizlendi

15.02.2021 15:02
Çanakkale'de yollar kardan temizlendi

Bursa karayolunda Karayolları ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yaptı.

Bursa karayolunda Karayolları ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yaptı.

Çanakkale'de geçen hafta cumartesi akşamı başlayan ve dün gece yarısına kadar da etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı Çanakkale-Bursa karayolunda zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu. Zincir ve kar lastiği bulunmayan araçlar, yolda kaldı. Bölgede ulaşımın aksamaması için Karayolu ekipleri, küreme çalışması yaptı.

Çanakkale'de yollar kardan temizlendi
Çanakkale'de yollar kardan temizlendi
Çanakkale'de yollar kardan temizlendi
Çanakkale'de yollar kardan temizlendi
Çanakkale'de yollar kardan temizlendi
Çanakkale'de yollar kardan temizlendi
Çanakkale'de yollar kardan temizlendi
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Çanakkale, Cumartesi, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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