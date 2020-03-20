Çanakkale'de yollar koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de yollar koronavirüse karşı dezenfekte edildi

6 saat önce

Çanakkale'de yollar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Çanakkale'de yollar koronavirüse karşı dezenfekte edildi, System.String[]

Çanakkale'de yollar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, kent halkının salgın hastalık riskine karşı korumak amacıyla dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler, Piri Reis Caddesi'nde yaptıkları çalışmada kimyasal sıvılar ile yolları fırçalayıp temizledi, yol üzerindeki durak ve çöp konteynerleri de bu kapsamda dezenfekte edildi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, konuya ilişkin teknik ekipten bilgi alıp çalışmaları denetledi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:18 Kaynak: AA

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