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Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi - Son Dakika

Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi

19.01.2022 22:25

- Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi Çanakkale'de, balkondan düşerek hayatını kaybeden avukat, son yolculuğuna uğurlandı.

- Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, balkondan düşerek hayatını kaybeden avukat, son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale Barosu'na kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt (42), 17 Ocak Pazartesi günü Kepez beldesine bağlı Hamidiye Mahallesi, Oğuz Kaan Sokak'taki Troia Prestige-1 Sitesi A Blok 5. kattaki evinin balkonundan bahçeye düşerek hayatını kaybetmişti.

Avukat Yurt için bugün Yalı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Çanakkale Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, Çanakkale Baro Başkanı Soner Aydın, meslektaşları, yakınları ve aile fertleri katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Serkan Yurt'un cenazesi, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi
Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi
Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi

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Çanakkale Barosu, Çanakkale, Pazartesi, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi - Son Dakika
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