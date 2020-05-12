Çanakkale'de Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

13 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliğince Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 24 sığınmacı kurtarıldı.

Çanakkale'de Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliğince Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 24 sığınmacı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen bir grup sığınmacı, Ayvacık ilçesi sahilinden denize açıldı.

Lastik botla ilerledikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca tespit edilen Afganistan, Kongo, Orta Afrika ve Mali uyruklu 24 kişi, Türk kara sularına geri itildi.

Sığınmacıların yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, kurtardığı sığınmacıları karaya çıkardı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 10'u çocuk 24 sığınmacıya yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.

Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 09:58 Kaynak: AA


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