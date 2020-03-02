Çanakkale'de yüzlerce kişi şehitler için düzenlenen bayrak yürüyüşüne katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de yüzlerce kişi şehitler için düzenlenen bayrak yürüyüşüne katıldı - Son Dakika

Çanakkale'de yüzlerce kişi şehitler için düzenlenen bayrak yürüyüşüne katıldı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib şehrinde şehit düşen Mehmetçikleri anmak için Çanakkale'de düzenlenen bayrak yürüyüşüne yüzlerce kişi katıldı.

Çanakkale'de yüzlerce kişi şehitler için düzenlenen bayrak yürüyüşüne katıldı, System.String[]

Suriye'nin İdlib şehrinde şehit düşen Mehmetçikleri anmak için Çanakkale'de düzenlenen bayrak yürüyüşüne yüzlerce kişi katıldı.


Ellerinde ay-yıldızlı bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Çanakkaleliler, hem şehit düşen askerleri andı, hem de Mehmetçiğe destek sloganları attı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İdlib'te şehit düşen askerler için dua edildi. Ardından açılan dev Türk bayrağının arkasında kortej oluşturan vatandaşlar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her Türk asker doğar', 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Katil Esad hesap verecek' sloganlarıyla yürüdü. Cumhuriyet Meydanında başlayan yürüyüş yeniden Cumhuriyet Meydanında son buldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:05 Kaynak: İHA
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