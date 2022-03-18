Son dakika haberleri... 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika

İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir Kadifekale Şehitliği'ndeki törene, Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile protokol üyeleri katıldı.

Anıta çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru, yaptığı konuşmada, 18 Mart'ın, kahramanlık hikayeleriyle Türkiye tarihinde önemli bir yeri olduğunu hatırlattı.

Toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı için hayatını feda eden tüm şehitleri saygıyla andıklarını kaydeden Doğru, "Şehidin acısını yüreğinde hisseden, şehit ailesi ve gazinin derdiyle dertlenen, onları siyasete alet etmeyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Konak Şehit İdari Ateşe Çağlar Yücel Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Osman Özsan ile İzmir Kız Lisesi öğrencisi Fatma Sevim Sayan, şiir okudu.

Vali Yavuz Selim Köşger'in şehitlik defterini imzalamasının ardından dualar okundu ve kabir ziyaretlerinde bulunuldu.

Köşger, şehitlikte yakınlarını ziyaret eden ailelerle görüşerek başsağlığı diledi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın annesi Fatma Akdoğan da Vali Köşger'den, oğlunun doğup büyüdüğü Konak ilçesindeki sokağa adının verilmesi için destek istedi.

Denizli

Denizli Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Harp Malulleri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şube Başkanı Mustafa Işık'ın konuşmasının ardından Vali Ali Fuat Atik, şehitlik şeref defterini imzaladı.

Protokol üyeleri, şehit anı odası ve şehit kabirleri ile Polis Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Denizli Müftülüğü tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar okundu.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bağımsız milletvekili Teoman Sancar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Cengiz Güven, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Levent Güldoğuş, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Kentteki anma etkinlikleri kapsamında, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda Doç. Dr. Durmuş Akalın'ın sunumuyla "Çanakkale Deniz Zaferi ve Önemi" isimli konferans verilecek.

Uşak

Uşak Şekerevleri Şehitliği'ndeki törende ise Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman tarafından anıta çelenk sunuldu. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından dua edilmesi sonrasında protokol üyelerince şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte de öğrenciler tarafından şiirler okunup Çanakkale Savaşı'nı anlatan tiyatro oyunu sergilendi.

Türkülerin seslendirildiği programda, Ertuğrul Gazi İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sunuldu.

Aydın ve Manisa'daki törenler

Aydın'da Tellidede Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz ile şehit ve gazi dernekleri temsilcileri, şehitlik anıtına çelenk sundu.

Dua edilmesinin ardından protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Manisa'da ise Garnizon Şehitliği'ndeki törende, şehitlik şeref defterini imzalayan Vali Yaşar Karadeniz, vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve dirliği için canını ortaya koymuş kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Karadeniz'in konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve katılımcılar dua okudu, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Törene, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabayık, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, il protokolü, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan ve öğrenciler ile sporcular katıldı.