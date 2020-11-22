Çanakkale'de zeytin işçilerinin traktörü devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, zeytin hasadından dönen işçilerin taşındığı traktör, devrildi. Kazada 5 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Ezine'ye bağlı Geyikli beldesinde meydana geldi. Zeytin hasadından dönen 4 işçiyi taşıyan Halil Saydan'ın kullandığı 17 SD 599 plakalı traktör, arıza nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada yola savrulan Saydan ve 4 işçi, yaralandı. Traktör kasasındaki zeytinler ise yola saçıldı. Yoldan geçen başka araçtan inen işçiler, yaralıları zeytin kasalarının altından çıkardı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yola dökülen zeytinler, diğer işçiler tarafından toplanırken, traktör de çekiciyle kaldırıldı. Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.