Çanakkale'de zeytin işçilerinin traktörü devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'de zeytin işçilerinin traktörü devrildi: 5 yaralı

22.11.2020 18:35
Çanakkale'de zeytin işçilerinin traktörü devrildi: 5 yaralı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, zeytin hasadından dönen işçilerin taşındığı traktör, devrildi.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, zeytin hasadından dönen işçilerin taşındığı traktör, devrildi. Kazada 5 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Ezine'ye bağlı Geyikli beldesinde meydana geldi. Zeytin hasadından dönen 4 işçiyi taşıyan Halil Saydan'ın kullandığı 17 SD 599 plakalı traktör, arıza nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada yola savrulan Saydan ve 4 işçi, yaralandı. Traktör kasasındaki zeytinler ise yola saçıldı. Yoldan geçen başka araçtan inen işçiler, yaralıları zeytin kasalarının altından çıkardı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yola dökülen zeytinler, diğer işçiler tarafından toplanırken, traktör de çekiciyle kaldırıldı. Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Çanakkale'de zeytin işçilerinin traktörü devrildi: 5 yaralı
Çanakkale'de zeytin işçilerinin traktörü devrildi: 5 yaralı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de zeytin işçilerinin traktörü devrildi: 5 yaralı - Son Dakika


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