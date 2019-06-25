Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de zeytinlik yangını
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de zeytinlik yangını

57 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Çanakkale'de zeytinlik yangını, System.String[]
ÇANAKKALE'nin  Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 80 dönümlük alan zarar gördü.
Ayvacık ilçesine bağlı Tabaklar köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda, belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 1 helikopter, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ve Ayvacık Belediyesi'ne ait su ikmal aracı ile müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında, 80 dönüm zeytinlik alan yandı.
Soğutma çalışmaları devam eden yangın ile ilgili, jandarma soruşturma başlattı.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:52 Kaynak: DHA
Ayvacık, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da traktörün egzozundan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu Son dakika! ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu için işletmecilere 1,5 milyar TL ödenecek HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den "yeni Anayasa" çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 13:49:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de zeytinlik yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]