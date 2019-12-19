Çanakkale'de zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'de zincirleme kaza: 3 yaralı

6 saat önce

ÇANAKKALE'de sabah saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Çanakkale'de zincirleme kaza: 3 yaralı, System.String[]

ÇANAKKALE'de sabah saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Çanakkale- İzmir karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 ABN 111 plakalı, Ramazan Kuzey (46) yönetimindeki 17 TE 410 plakalı ve Gürkan Özdemir yönetimindeki 17 ABG 286 plakalı otomobiller çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, sürücülerden Ramazan Kuzey ve yanındaki Ayten Kuzey (41) ile 17 ABG 286 plakalı otomobilin sürücüsü Gürkan Özdemir yaralandı.

Çağırılan sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılardan Ramazan Kuzey ve Ayten Kuzey, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, Gürkan Özdemir ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle karayolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından 1 saat sonra yeniden normale döndü.


Çanakkale, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otobüsle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı! Karı koca hayatını kaybetti
Minibüse yetişmek isterken ölümden döndü Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti 7 sene önce ölen oğluyla aynı şekilde can verdi

Son Dakika Haberleri
18:41 Gelecek Partisi'nde Davutoğlu genel başkan seçildi - Son Dakika
18:40 Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
18:40 Denizlispor Başkanı Çetin'in Fethiye'de darbedildiği iddiasına ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika
18:40 Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 16 öğrenci taburcu edildi - Son Dakika
18:35 Kış Turizmi Kongresi Atatürk Üniversitesinde başladı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika
17:38 Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:45:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]