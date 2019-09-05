Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Genel Haber

Çanakkale'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

26 dakika önce

Çanakkale'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çanakkale'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Ayvacık'ın Orman Deposu mevkiindeki trafik ışıklarında Mustafa Yıldız'ın kullandığı 17 PN 507 plakalı otomobil, Halil İnce'nin kullandığı 45 AAJ 157 plakalı otomobil ve Mustafa Müjde'nin kullandığı 17 EC 026 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol üzerinde savrulurken, kazada otomobil sürücülerinden Mustafa Yıldız ve Halil İnce yaralandı. Yaralılardan Mustafa Yıldız ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Halil İnce'nin tedavisi kaza yerinde yapıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mustafa Yıldız, Çanakkale, Ayvacık, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı
Kişisel verilerin son kayıt tarihi 31 Aralık'a kadar uzatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sınırı açarız" restine AB'den ilk yanıt: İyi niyetle hareket edileceğine inanıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 23:43:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]