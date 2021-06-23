Çanakkale'de Zirai İlaçlarla Karşı Çevre Mücadelesi - Son Dakika

Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hazırladığı proje ile zirai ilaçların atıklarının çevreye verdiği zararın önüne geçilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında köylere atık toplama konteynerleri yerleştirilecek. Toplanan atıklar bertaraf edilecek. Haber: Çanakkale İl Enformasyon

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen 'Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi' Projesi kapsamında merkez ilçeye bağlı köylere 50 konteyner dağıtıldı.

2017 yılında Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projelendirilerek 2018 yılında Bayramiç ilçesinde bulunan 15 köye ve 4 mahalleye konteynerler gönderilmişti. 2019 Yılında Projeye Ezine'de dahil edilerek 30 köy, 7 mahalleye 45 adet konteyner alınarak proje uygulanmaya başlandı. 2018 yılından bugüne kadar 14 bin 420 kilogram kullanılmış boş zirai ilaç ambalaj atığı bertaraf edilmek üzere Balıkesir'e gönderiliyor. Çanakkale merkez ilçeye bağlı olan 24 köyünde projeye dahil edilmesiyle 50 konteyner daha köylere gönderildi. Ayrıca Eceabat, Gelibolu, Lapseki ve Ayvacık ilçelerinin de ileride projeye dahil edilmesi planlanıyor.

Projenin 2017 yılında başladığını belirten Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ; "İlk olarak Bayramiç'te 15 köyü ve 4 mahalleyi kapsayacak zirai ilaç atıklarının bertaraf edilmesi projesiydi. Biz orada yine özel idaremiz, il müdürlüğümüz, belediye başkanlığımız ve muhtarlarımızla ciddi bir projeye imza attık. Proje başarılı bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda bu 3. 5 sene içerisinde baktığımız zaman toplamda 15 ton civarında zirai ilaç atığını biz toplayıp bertaraf ettik. Yani sayısal olarak bunu verecek olursam yaklaşık 300 bin adet zirai ilaç ambalajını biz doğaya atılmadan toplamışız. Buda çok önemli bizim için. Geçen yıl Ezine Çeltik Komisyonu, kaymakamlık, il müdürlüğümüz orada da bir proje yaptık. Bayramiç projesine onu ekledik. Yani 45 tane daha konteyner aldık ve zirai ilaçlamanın yoğun olarak yapıldığı 37 yerleşim bölgesine yerleştirerek bu projenin içerisine dahil ettik. Bu sene de yine merkez köylerimizden 24 köyümüze 50 tane konteynerleri muhtarlara teslimini yapacağız" dedi.

"Bir yılda yaklaşık olarak bin 800 ton zirai ilaç kullanımı var"

Projenin yaygınlaşarak devam edeceğini ve ilaç üreticilerinden de yardım beklediklerini belirten Karadağ; "Çanakkale'de bir yılda yaklaşık olarak bin 800 ton zirai ilaç kullanımı var. Çok ciddi bir rakam, bunu ambalaj sayısı olarak düşünürsek 3 Milyon 650 bin adete tekabül ediyor. Ambalaj ağırlığı üzerinden gidersek yine bin 800 ton ambalaj atığının burada kullanıldığını ve bunun birçok yerde gelişi güzel doğaya bırakıldığını biliyoruz. İnşallah Çanakkale olarak bir örnek teşkil ederek tüm ilgili kurumlarla birlikte devam ettireceğiz. Daha da yaygınlaştırarak bunu devam ettireceğiz" diye konuştu. çanakkale zirai ilaç ambalaj atık proje çevre tarım ve orman