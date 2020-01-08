Çanakkale'deki ada seferlerinde aksamalar sürüyor - Son Dakika

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nden fırtına sebebiyle bazı ada seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.



Gestaş firmasından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında; Gökçeada'dan saat 13: 00, Kabatepe'den saat 15: 00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu. Firma tarafından yapılan 2. bir açıklamada ise yine Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 15.30'da bir sefer yapılacağı bildirildi.



Bozcaada- Geyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 14: 00, Geyikli'den saat 15: 00 seferlerinin saatinde yapılacağı, olumsuz hava şartları sebebiyle de Bozcaada'dan saat 18.00 seferinin 17.00'da, Geyikli'de 19.00 seferinin saat 18.00'da yapılacağı açıklandı.



Öte yandan Çanakkale-Kilitbahir- Eceabat hattındaki seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor. - ÇANAKKALE