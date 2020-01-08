Çanakkale'deki ada seferlerinde aksamalar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'deki ada seferlerinde aksamalar sürüyor - Son Dakika

Çanakkale'deki ada seferlerinde aksamalar sürüyor

6 saat önce

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nden fırtına sebebiyle bazı ada seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Çanakkale'deki ada seferlerinde aksamalar sürüyor, System.String[]

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nden fırtına sebebiyle bazı ada seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.


Gestaş firmasından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında; Gökçeada'dan saat 13: 00, Kabatepe'den saat 15: 00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu. Firma tarafından yapılan 2. bir açıklamada ise yine Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 15.30'da bir sefer yapılacağı bildirildi.


Bozcaada- Geyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 14: 00, Geyikli'den saat 15: 00 seferlerinin saatinde yapılacağı, olumsuz hava şartları sebebiyle de Bozcaada'dan saat 18.00 seferinin 17.00'da, Geyikli'de 19.00 seferinin saat 18.00'da yapılacağı açıklandı.


Öte yandan Çanakkale-Kilitbahir- Eceabat hattındaki seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor. - ÇANAKKALE

Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
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