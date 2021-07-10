Çanakkale'deki aşılama çalışmalarında başarı yükseldi - Son Dakika

Çanakkale Sağlık İl Müdürü Opr. Dr. Gökhan Baştürk, kentteki aşılama çalışmalarındaki başarı sayesinde Çanakkale'nin haritada mavi renge döndüğünü belirtti.

Baştürk, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük "Kovid-19 Bilgilendirme Platformunda" yüzde 75,2 aşılama oranı ile Çanakkale'nin rengi sarıdan maviye döndüğünü hatırlattı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Çanakkale'yi örnek göstererek tebrik ettiğini kaydeden Gökhan Baştürk, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Aşılamanın hızlanmasıyla ve planlanan koordinasyon sayesinde oluşturulan aşı uygulama noktalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kovid-19 ile mücadelede ilk günden bu yana büyük bir özveri ve titizlikle görev yapan her kademedeki sağlık çalışanlarımız aşı çalışmalarında da aynı özveri ve fedakarlıkla görev yapmışlardır. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kovid-19 ile mücadelede il genelinde vatandaşlarımız büyük duyarlılık göstererek aşı oldu. Bu sayede aşılamada rakamlarımız arttı. Duyarlı davranarak aşı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeterli sayıda aşımız mevcut. Aşılamada yakaladığımız bu başarıyı devam ettirmek için sırası gelen ve henüz aşı olmayan tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Hep birlikte mücadele ederek aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz."