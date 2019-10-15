Çanakkale'deki bıçaklı kavga

Çanakkale'de, bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Afganistan uyruklu kişinin ölümüne ilişkin yakalanan 10 zanlıdan 8'i adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, il merkezinde çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Afganistan uyruklu Atikullah Atıkul'un ölümüne ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, aynı ülke uyruklu M.G.M, M.Z.K, N.J.S, N.N, H.A.Y, J.J, S.A, V.I, V.S. ve G.H.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerden 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

İl merkezinde 13 Ekim'de gerçekleşen olayda, aralarında husumet olduğu öne sürülen M.G.M, M.Z.K. ve Atikullah Atıkul arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklanan Atikullah Atıkul ve M.G.M. ile M.Z.K. ağır yaralanmıştı.

Atıkul, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, M.G.M. ile M.Z.K. ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.