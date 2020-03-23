Çanakkale'deki camilerde koronavirüsün son bulması için dua okundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'deki camilerde koronavirüsün son bulması için dua okundu - Son Dakika

Çanakkale'deki camilerde koronavirüsün son bulması için dua okundu

25 dakika önce

ÇANAKKALE'deki camilerde, koronavirüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dua okundu.

Çanakkale'deki camilerde koronavirüsün son bulması için dua okundu, System.String[]

ÇANAKKALE'deki camilerde, koronavirüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dua okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Türkiye'yi etkisi altına alınan koronavirüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için Türkiye genelinde bütün camilerde dua okunmasına karar verildi. Alınan karar doğrultusunda Çanakkale'deki camilerin minarelerinden yatsı ezanından sonra dua okundu.

İl merkezinde bulunan Arslanca Camiinde yapılan duada şöyle denildi:

"Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun."


Diyanet İşleri Başkanlığı, Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:18 Kaynak: DHA

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