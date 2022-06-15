Çanakkale'deki Çardak Feribot İskelesi kullanıma kapatıldı

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ'den yapılan açılamaya göre, Çardak Feribot İskelesi 'nin kullanım izni sona erdi. İskele, Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından kullanıma kapatıldı.

Kaynak: AA

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