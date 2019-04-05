Çanakkale'deki Cinayet
26 dakika önce
Çanakkale'de, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren kişinin katil zanlısı tutuklandı.
Çanakkale
'de, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren kişinin katil zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 1 Nisan
'da Halil Göçmen'in (38), İsmetpaşa Mahallesi
'ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıcı sonucu ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında katil zanlısı olduğu belirlenen şüpheli Ö.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ö.İ, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Öte yandan cinayetle ilgisi bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Z.K. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İsmetpaşa Mahallesi Tuğsavul Caddesi'nde 1 Nisan'da evine girerken silahlı saldırıya uğrayan Halil Göçmen, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:55 Kaynak: AA
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