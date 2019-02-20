Son Dakika Haberleri: Çanakkale'deki Deprem

Çanakkale'deki Deprem

9 dakika önce

Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık.

Çanakkale'deki Deprem, System.String[]
Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık." dedi.

Yılmaz, saat 21.23'te yaşanan ve merkez üssü Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AFAD İl Müdürü Yılmaz, şunları söyledi:

"Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık. Şu anda Çanakkale 112 Komuta Merkezi'nde depremle alakalı kriz merkezi oluşturuyoruz. AFAD ekipleri şu anda depremin merkez üssünde inceleme çalışmalarını sürdürüyor."

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise belediye ekipleriyle bölgede çalışma yaptıklarını aktardı.

Şahin, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını dile getirerek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım söz konusu değil çok şükür. Tüm ekiplerimiz şu anda depremin meydana geldiği merkez üssünde incelemelerini sürdürüyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:15 Kaynak: AA

Merkez, AFAD, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, Vatandaşları Uyardı: Dikkatli Olmalarında Fayda Var Çanakkale Belediye Başkanı, Deprem Sonrası Sokağa Çıkan Vatandaşlara Çağrıda Bulundu

Kızılay'dan Çanakkale'deki Depremle İlgili İlk Açıklama Son Dakika! Çanakkale'de Korkutan Deprem! İstanbul'da da Hissedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 22:24:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'deki Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]