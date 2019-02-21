Çanakkale'deki Deprem Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı -2
1 saat önce
Çanakkale'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı bir evin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Çanakkale
'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı bir evin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.23'te merkez üssü Çanakkale Ayvacık
'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 5.95 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte Çanakkaleliler, panikle sokaklara çıktı. Öte yandan deprem anı ilçede yaşayan Tuncay Görmüş'ün evinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde koltukta ders çalışan bir çocuk ve kadın görülüyor. Deprem anında çocuk ve kadın büyük korku yaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:44 Kaynak: DHA
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