Son Dakika Haberleri: Çanakkale'deki Deprem - Ayvacık İlçe Merkezi

Çanakkale'deki Deprem - Ayvacık İlçe Merkezi

14 dakika önce

Merkezi üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çanakkale'deki Deprem - Ayvacık İlçe Merkezi, System.String[]
Merkezi üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye saati ile 21.23'te merkez üssü Ayvacık olan Mw 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 5.10 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine bağlı Ayvacık_mrkköy köyüne uzaklığı 2.53 kilometredir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:08 Kaynak: AA

AFAD, Çanakkale, Ayvacık, Güncel
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