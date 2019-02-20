Çanakkale'deki Deprem - Ayvacık İlçe Merkezi
14 dakika önce
Merkezi üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkezi üssü Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD
) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye
saati ile 21.23'te merkez üssü Ayvacık olan Mw 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 5.10 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine bağlı Ayvacık_mrkköy köyüne uzaklığı 2.53 kilometredir."
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:08 Kaynak: AA
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