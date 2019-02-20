Çanakkale'deki Deprem - Ayvacık İlçe Merkezi (3)
41 dakika önce
Merkezi üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkezi üssü Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD
) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye
saati ile 21.23'te merkez üssü Ayvacık olan Mw 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 5.10 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine bağlı Ayvacık_mrkköy köyüne uzaklığı 2.53 kilometredir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:17 Kaynak: AA
Çanakkale Belediye Başkanı, Deprem Sonrası Sokağa Çıkan Vatandaşlara Çağrıda Bulundu
AFAD'dan Depremle İlgili Rahatlatan Açıklama: Olumsuz Bir Duruma Rastlamadık
Adnan Oktar'a 30 Yıl Hizmet Eden Eski Kedicikten Namaz İtirafı!
CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cemevi ve HDP İddialarına Yanıt Verdi: İşçileri Korkutmak İçin Yapıyorlar