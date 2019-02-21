Son Dakika Haberleri: Çanakkale'deki Deprem, Malkara'da da Vatandaşları Korkuttu

Çanakkale'deki Deprem, Malkara'da da Vatandaşları Korkuttu

1 saat önce

Çanakkale Ayvacık açıklarında meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de vatandaşları korkuttu.

Çanakkale'deki Deprem, Malkara'da da Vatandaşları Korkuttu, System.String[]
Çanakkale Ayvacık açıklarında meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de vatandaşları korkuttu.

Depremi, toplantı yaptıkları sırada hissettiklerini ifade eden Malkara sakinlerinden Adem Erdoğan, "Seçim çalışmalarıyla ilgili toplantı yapıyorduk. Kısa süreli bir hayli sallantı oldu. Daha sonra panik halinde sokağa çıktık" diye konuştu.

Olcay Çakır ise, "Evde kulaklığım takılı vaziyette televizyon seyrediyordum. Eşim bana baktı, ben ona baktım ve sarsıntıyı fark edip bir anlık telaşla kendimizi dışarı attık. Hepimize geçmiş olsun" dedi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:52 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çanakkale, Malkara, Güncel
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