Çanakkale'deki Deprem, Malkara'da da Vatandaşları Korkuttu
1 saat önce
Çanakkale Ayvacık açıklarında meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de vatandaşları korkuttu.
Çanakkale Ayvacık
açıklarında meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde de vatandaşları korkuttu.
Depremi, toplantı yaptıkları sırada hissettiklerini ifade eden Malkara sakinlerinden Adem Erdoğan
, "Seçim çalışmalarıyla ilgili toplantı yapıyorduk. Kısa süreli bir hayli sallantı oldu. Daha sonra panik halinde sokağa çıktık" diye konuştu. Olcay Çakır
ise, "Evde kulaklığım takılı vaziyette televizyon seyrediyordum. Eşim bana baktı, ben ona baktım ve sarsıntıyı fark edip bir anlık telaşla kendimizi dışarı attık. Hepimize geçmiş olsun" dedi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:52 Kaynak: İHA
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