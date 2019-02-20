Son Dakika Haberleri: Çanakkale'deki Deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de Hissedildi

Çanakkale'deki Deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de Hissedildi

27 dakika önce

Çanakkale'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildi.

Çanakkale'deki Deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de Hissedildi, System.String[]
Çanakkale'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 21.23'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildi. Kısa süren depremde bazı vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:58 Kaynak: İHA

Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel
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