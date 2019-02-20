Çanakkale'deki Deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de Hissedildi
27 dakika önce
Çanakkale'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildi.
Çanakkale
'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ
ve Kırklareli
'de de hissedildi.
Çanakkale'nin Ayvacık
ilçesinde saat 21.23'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildi. Kısa süren depremde bazı vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:58 Kaynak: İHA
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