Son Dakika Haberleri: Çanakkale'deki Deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de Hissedildi

Çanakkale'deki Deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de Hissedildi

8 dakika önce

Çanakkale'deki deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildiTEKİRDAĞ - Çanakkale'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildi.

Çanakkale'deki Deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de Hissedildi, System.String[]
Çanakkale'deki deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildi

TEKİRDAĞ - Çanakkale'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildi.
Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında saat 21.25 sıralarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildi. Kısa süreli yaşanan depremin etkisiyle bazı vatandaşlar panik yaşayarak kendini dışarı attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:15 Kaynak: İHA

Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Genel
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