Çanakkale'deki Deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de Hissedildi
8 dakika önce
Çanakkale'deki deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildiTEKİRDAĞ - Çanakkale'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildi.
Çanakkale
'deki deprem Tekirdağ
ve Kırklareli
'de de hissedildi
TEKİRDAĞ - Çanakkale'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildi.
Çanakkale'nin Ayvacık
açıklarında saat 21.25 sıralarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildi. Kısa süreli yaşanan depremin etkisiyle bazı vatandaşlar panik yaşayarak kendini dışarı attı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:15 Kaynak: İHA
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