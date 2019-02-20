Son Dakika Haberleri: Çanakkale'deki Depremin Artçıları Sürüyor

Çanakkale'deki Depremin Artçıları Sürüyor

15 dakika önce

Çanakkale'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından biri 3.6 büyüklüğünde olmak üzere 20'den fazla artçı deprem meydana geldi.

Çanakkale'deki Depremin Artçıları Sürüyor, System.String[]
Çanakkale'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından biri 3.6 büyüklüğünde olmak üzere 20'den fazla artçı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Çanakkale'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından 20'den fazla artçı deprem yaşandı. Meydana gelen artçı depremlerden en büyüğü ise saat 22.42'de yaşanan 3.6 büyüklüğündeki deprem oldu. Yerin 7.10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre bölgelerde de hissedildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:41 Kaynak: İHA

AFAD, Çanakkale, Güncel
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