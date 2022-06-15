Çanakkale'deki Güzelyalı Halk Plajı'na mavi bayrak asıldı - Son Dakika
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Çanakkale'deki Güzelyalı Halk Plajı'na mavi bayrak asıldı

15.06.2022 12:19
Çanakkale'deki Güzelyalı Halk Plajı'na mavi bayrak asıldı

Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı köyünde bulunan halk plajına mavi bayrak asıldı.

Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı köyünde bulunan halk plajına mavi bayrak asıldı.

Kent merkezinde düzenlenen mavi bayrak töreninde açıklama yapan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, şehirdeki plajlarda 7 yıldır mavi bayrağın dalgalandığını söyledi.

Güzelyalı'nın da dahil olmasıyla mavi bayraklı plaj sayısının 4'e çıktığını belirten Gökhan, "Hedefimiz bunu yıllar boyu böyle korumak. Çünkü çevre çok önemli, deniz özellikle çok önemli. Biz sahil kentiyiz. Türkiye'nin en uzun kıyısı olan ikinci kentiyiz. Bundan mutluyuz. Herkesin, bütün belediyelerin denizlerimizi korunması açısından duyarlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş ise yıllardır hem turizm hem de çevre bilinci alanında çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Karataş, "1993 yılından bugüne kadar mavi bayraklı plajlarımız, hiçbir yıl bir önceki yılın altına düşmeyerek, bugün büyük bir mutlulukla söylüyorum ki sahip olduğumuz 531 plajla dünyada İspanya ve Yunanistan'ın ardından 3'üncü sırada bulunmaktayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çanakkale'den botla hareket edilerek Güzelyalı Halk Plajı'na ulaştırılan mavi bayrak, Belediye Başkanı Gökhan'a teslim edildi. Gökhan, bayrağı daha sonra Karataş ile plajdaki göndere çekti.

Törene, belediye yetkilileri ve kurum amirleri, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Ülgür Gökhan, Çanakkale, Güzelyalı, Karataş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'deki Güzelyalı Halk Plajı'na mavi bayrak asıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'deki Güzelyalı Halk Plajı'na mavi bayrak asıldı - Son Dakika
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